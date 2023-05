BVCM-Studie 2023: Die Expert:innen

Nicole Weißkopf, Senior Community Managerin

Nach ihrer Ausbildung zur Fotomedienlaborantin ist Nicole als Quereinsteigerin seit über 16 Jahren passionierte Community Managerin und hat eine der erfolgreichsten Online-Communitys in Deutschland aufgebaut. Sie arbeitet halbtags in Festanstellung als Senior Community Managerin (operatives & strategisches CM) und ist als Freelancerin für Community & Online-Marketing-Managerin tätig. In ihrer Freizeit engagiert sie sich zusätzlich für die Werte Barrierefreiheit, Vielfalt & Inklusion und integriert diese im privaten und beruflichen Leben, um das Bewusstsein dafür in der Gesellschaft zu stärken.

Zum LinkedIn-Profil von Nicole Weißkopf