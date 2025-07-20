Frischer Wind für unsere Socials: Nataly Gottberg neue ehrenamtliche Social-Media-Beauftragte des BVCM

Der BVCM lebt vom Engagement seiner Mitglieder, und genau das zeigt sich in dieser schönen Neuigkeit: Ab sofort übernimmt Nataly Gottberg ehrenamtlich die neu geschaffene Rolle der Beauftragten für Social Media.

Mit diesem Schritt möchten wir unsere Kommunikation auf Facebook, Instagram und LinkedIn gezielt weiterentwickeln. Es geht uns dabei nicht nur um Sichtbarkeit, sondern um echten Austausch – über Themen, die unsere Branche bewegen, über Menschen, die Community-Arbeit leben, und über das, was wir als Verband gemeinsam erreichen wollen. Dass Nataly diese Aufgabe übernimmt, freut mich ganz besonders – denn sie bringt nicht nur jede Menge Know-how, sondern auch Energie, Kreativität und Herzblut mit.

Wer ist Nataly?

Nataly ist zertifizierte Social-Media-Managerin (BVCM) und seit 2021 selbstständig unterwegs. Sie betreut Kund:innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von Sportvereinen über Musiker:innen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen – und unterstützt sie dabei, online sichtbar und wirkungsvoll zu kommunizieren. Ihr Fokus liegt auf lokaler Reichweite und passgenauer Zielgruppenansprache – also genau dem, was auch für Verbände immer wichtiger wird.

Was mich besonders freut: Der BVCM hat Nataly schon ein Stück ihres Weges begleitet. 2022 erhielt sie ein Nachwuchsstipendium der Leipzig School of Media in Kooperation mit dem BVCM. Dieses ermöglichte ihr die Zertifizierung zur Social-Media-Managerin – und war, wie sie selbst sagt, ein echter Wendepunkt:

„Dieses Stipendium war für mich ein wichtiger Meilenstein auf meinem beruflichen Weg. Ich freue mich, dem BVCM nun etwas zurückgeben zu können und den Verbandsauftritt als ehrenamtliche Beauftragte für Social Media stärken zu dürfen.“

Ein starkes Zeichen für Mitgestaltung

Mit der neuen ehrenamtlichen Rolle schaffen wir nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern unterstreichen auch unsere Mitmachkultur: Der BVCM lebt davon, dass Mitglieder sich einbringen, Verantwortung übernehmen und ihre Perspektiven mitgestalten. Dass Nataly jetzt Teil des Teams ist, zeigt, wie gut Nachwuchsförderung und Engagement ineinandergreifen können.

Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrem Know-how, ihrem Gespür für Kommunikation und ihrer positiven Art eine echte Bereicherung für unseren Verband ist – und ein starkes Sprachrohr in den sozialen Netzwerken.

Was kommt als Nächstes?

In den kommenden Wochen wird Nataly unsere Social-Media-Kanäle inhaltlich weiterentwickeln, neue Impulse setzen und frische Formate ausprobieren. Wir als Vorstand freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und darauf, was wir gemeinsam mit der Community bewegen können.

Also bleibt dran und schaut regelmäßig bei uns auf Instagram, LinkedIn und Facebook vorbei. Und sagt ruhig mal Hallo! 🙂

Und natürlich: Herzlich willkommen an Bord, liebe Nataly!