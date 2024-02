Der BVCM bekommt Botschafter:innen

Nach unserer ersten Vorstandsklausur in Frankfurt und vielen produktiven Zoom- und WhatsApp-Calls freue ich mich nun wirklich sehr, das erste Außen-Ergebnis des neuen BVCM-Vorstands verkünden zu dürfen: Künftig bekommt der BVCM Botschafter:innen, um den Verband noch besser in der Community-und-Social-Media-Szene zu verankern. Meine Vorstandskolleginnen und ich werden in den nächsten Tagen Gespräche mit geeigneten Kandidat:innen führen, um dann im März die ersten vier BVCM-Botschafter:innen ernennen zu können. Ich freue mich schon sehr auf diese Gespräche und auf die künftige Zusammenarbeit mit den BVCM-Botschafter:innen. Hier das vollständige Konzept:

BVCM-Botschafter:innen

Um die Verankerung des Bundesverband Community Management e.V. in der Community- und Social-Media-Management-Szene zu erhöhen und zu gewährleisten, beruft der Vorstand insgesamt sechs Personen zu Botschafter:innen des BVCM e.V.

BVCM-Botschafter:innen werden vom geschäftsführenden Vorstand des BVCM e.V. ernannt. Botschafter:in kann grundsätzlich werden, wer:

Mitglied im BVCM e.V. und dem Verband nachweisbar stark verbunden ist,

angestellt oder selbstständig im Bereich Community-, Social-Media- oder Content-Management, der sonstigen digitalen Kommunikation oder in der Lehre in diesen Bereichen tätig ist,

einen großen räumlichen Wirkungskreis hat,

gut vernetzt ist,

Positionen überparteilich und unabhängig vertreten kann sowie über einen einwandfreien Leumund verfügt.

BVCM-Botschafter:innen sind Multiplikator:innen des Verbandes. Sie haben die Aufgabe, sich ehrenamtlich für den BVCM einzusetzen und insbesondere an der Mitgliederwerbung- und gewinnung mitzuwirken.

BVCM-Botschafter:innen sollen sich dafür einsetzen, die Sichtbarkeit und die Bekanntheit des Berufsverbands in den digitalen Kommunikationsberufen zu steigern.

BVCM-Botschafter:innen erhalten

eine BVCM-Mail-Adresse der Form vorname.nachname@bvcm.org,

BVCM-Visitenkarten,

werden auf der Website des BVCM präsentiert

und können den Titel “Botschafter:in des BVCM e.V.” in ihrer Kommunikation (Website, Social Media, usw.) verwenden.

Eine Vergütung erfolgt nicht. Die Übernahme von Fahrt- und Übernachtungskosten erfolgt ausschließlich nach vorheriger Genehmigung durch den Vorstand gemäß aktueller Reisekostenrichtlinie. In der offiziellen Mail-Adresse der Botschafter:innen ist die offizielle BVCM-Signatur zu verwenden.

Mitte März 2024 werden durch den geschäftsführenden Vorstand vier Personen zu BVCM-Botschafter:innen für die Dauer von einem Jahr berufen. Ende Juni werden zwei weitere Personen zu BVCM-Botschafter:innen für die Dauer von einem Jahr berufen. Zweimalige Wiederernennung ist jeweils zulässig.

Der Vorstand kann die Berufung zum/r BVCM-Botschafter:in bei Fehlverhalten oder Untätigkeit jederzeit rückgängig machen.