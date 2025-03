Erfahre bei unserem Online-Themenstammtisch wie sich die größten Herausforderungen bei der Umsetzung einer Social-Media-Strategie erfolgreich meistern lassen. In seinem Online-Vortrag am 02. April 2025, beleuchtet der Social-Media-Marketing-Experte Jens Wiese die häufigsten Stolpersteine und zeigt den Teilnehmenden, wie sie fehlende Ressourcen, ausufernde Erwartungen, mangelnde Unterstützung der Führungsebene und andere Hindernisse überwinden können. Mit praxisnahen Lösungen und bewährten Methoden werden die Zuhörerinnen und Zuhörer schon bei der Erstellung in der Lage sein, eine Strategie so aufzubauen, die sie zu einem echten Erfolgsmodell werden lässt.

Wir freuen uns, Jens Wiese als Referenten für unsere nächste Online-Veranstaltung gewonnen zu haben. Sein Vortrag „So verhinderst du das Scheitern deiner Social Media-Strategie“ verspricht spannende Einblicke. Wir haben ihn im Vorfeld interviewt und uns einen ersten Vorgeschmack auf das Thema gegeben lassen.

Du bist seit 2007 in der Welt der sozialen Medien aktiv. Wie haben sich Social Media in den letzten Jahren verändert?

„Social Media hat sich radikal verändert. Die großen Netzwerke haben den klassischen Social-Feed für Nutzer Jahr um Jahr immer unattraktiver gemacht. Statt privater Posts (mein Essen, mein Urlaub, …) dominieren heute Algorithmen, Entertainment und zwanghafte Interaktionen mit Marken und Creatorn.

Das Ergebnis? Nutzer teilen kaum noch Persönliches öffentlich, sondern sind in private Räume wie Messenger und Gruppen abgewandert. Doch selbst dort holen Unternehmen sie inzwischen wieder ein – mit WhatsApp Business, Instagram Broadcast oder Community-Funktionen.

Die spannende Frage ist: Wohin flieht der Nutzer als nächstes? Bleiben private Netzwerke unter Freunden wirklich privat? Oder verschieben sich die sozialen Interaktionen weiter in geschlossene, schwer zugängliche Räume? Klar ist: Es ist eine Art Wettrennen. Der Nutzer flieht, die Unternehmen versuchen sie mit Hilfe der Netzwerke wieder einzufangen.“

Du sprichst von Stolpersteinen bei der Umsetzung einer Social-Media-Strategie. Welche drei Hindernisse begegnen Dir bei deinen Beratungen am häufigsten?

„Schön wäre, wenn es nur drei „Stolpersteine“ gäbe (lacht), aber die Rangliste wird sicher hiervon angeführt:



1. Falsche Zielsetzung:

Viele setzen sich Plattform-Ziele wie „mehr Follower“ statt Unternehmensziele. Social Media ist kein Selbstzweck. Ob mehr Leads, bessere Kundenbindung oder Recruiting – ohne klare Ausrichtung auf Unternehmensziele fehlt die strategische Grundlage.

2. Kein klares Stakeholder-Management:

Social Media betrifft oft mehrere Abteilungen, aber wer macht eigentlich was? Unklare Zuständigkeiten, interne Widerstände oder unrealistische Erwartungen bremsen die Umsetzung. Hier helfen klare Prozesse und frühzeitige Abstimmung.

3. Chaotischer Content-Prozess:

Ohne Plan wird Social Media schnell zur Dauerbaustelle. Zu viel Ad-hoc, zu wenig Strategie. Ein durchdachter Redaktionsplan sorgt für Kontinuität und stellt sicher, dass Inhalte nicht nur regelmäßig, sondern auch zielgerichtet veröffentlicht werden.“

In unserer Branche taucht immer wieder das Thema „fehlende Ressourcen“ auf. Wie können Unternehmen trotz begrenztem Budget oder geringem Zeitkontingent eine erfolgreiche Social-Media-Strategie aufbauen?

„Zuerst braucht es eine Einsicht: Eine gute Strategie richtet sich nicht nach Wunschvorstellungen, sondern nach den tatsächlich verfügbaren Mitteln. Das bedeutet: Maßnahmen müssen zu den Ressourcen passen – nicht umgekehrt.

Erwartungsmanagement ist dabei entscheidend. Ein kleines Team kann nicht die gleiche Frequenz oder Vielfalt abliefern wie eine große Marketingabteilung – und das ist auch nicht nötig. Lieber weniger Kanäle, weniger Formate, weniger Posts, aber mit echtem Mehrwert. Qualität schlägt Quantität. Statt auf allen Plattformen präsent zu sein, gilt es, den Fokus auf die Kanäle zu legen, die mit den vorhandenen Ressourcen sinnvoll bespielbar sind.

Zudem hilft es, die internen Prozesse zu optimieren: Vorplanung, Automatisierung und effiziente Workflows sorgen dafür, dass Social Media nicht zum Zeitfresser wird. Am Ende zählt nicht die Masse an Content, sondern ob er die richtige Zielgruppe erreicht – und das lässt sich auch mit begrenzten Mitteln steuern.“



Du hast schon viele Unternehmen beraten. Welche Erfolgsgeschichte ist dir dabei besonders in Erinnerung geblieben?

„Das ist wahrscheinlich mein langjähriger Kunde, die Tirol Werbung. Als wir vor 14 Jahren unsere Zusammenarbeit begonnen haben, stand deren Facebook Seite bei wenigen Tausend Fans, die in erster Linie aus Tirol selbst kamen. Zusammen konnten wir eine Strategie aufbauen, die sich in erster Linie an Touristen wendet und erreichen heute über eine Vielzahl von Kanälen genau dir Personen, die sich für einen Urlaub in den Bergen interessieren.“

Welche Trends und Entwicklungen siehst Du aktuell im Bereich Social Media und Online-Marketing, auf die sich Unternehmen vorbereiten sollten?

„Drei Trends sollten Unternehmen meiner Meinung nach besonders im Blick haben:



1. Mehr KI-generierte Inhalte von Marken und Netzwerken:

KI-Systeme erlauben die noch schnellere Produktion von Content.

Und dieser kommt nicht mehr nur von Marken, sondern wird in Zukunft auch von den Netzwerken zielgruppengenau selbst erstellt. Wer nicht in KI-Systeme investieren kann muss schauen, wie er Inhalte erstellt die besser sind als diese Systeme.

2. Messenger & Communities statt öffentlicher Feeds:

Nutzer teilen immer weniger öffentlich, sondern weichen auf private Kanäle aus – das sehen wir schon bei WhatsApp Business, Instagram Broadcast & Co. (siehe vorherige Frage).

Unternehmen müssen sich darauf einstellen und neue Wege finden, um in direkten Austausch mit ihrer Zielgruppe zu treten.

3. Eigene Communities aufbauen:

Wenn Nutzer aus den öffentlichen Plattformen verschwinden, braucht es Alternativen.

Newsletter, Foren oder eigene Community-Bereiche auf der Webseite werden wieder relevanter.

Wer langfristig unabhängig bleiben will, sollte jetzt in eigene Kanäle investieren, statt sich allein auf Social-Media-Algorithmen zu verlassen.“



Vielen Dank für das Interview und dass Du dein Wissen mit uns teilst!



Der Online-Vortrag mit den Referenten Jens Wiese findet am Mittwoch, 02. April 2025 von 17:00 Uhr – 18:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Angebot richtet sich an alle, die im Community- und Social-Media-Management tätig sind.

Eine Mitgliedschaft im BVCM e.V. ist nicht erforderlich. Nicht-Mitglieder des Verbandes mögen sich bitte für den Vortrag per Mail an marilena.berlan@bvcm.org melden. Der Zugangslink wird einige Tage vor Veranstaltungsbeginn an die Teilnehmenden versendet.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!