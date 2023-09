Fünf am Freitag (KW 36/2023)

Wir haben den BarCamp Blues nach dem Community Camp 2023 überstanden. Ihr auch? In unseren „Fünf am Freitag“ blicken wir in dieser Woche unter anderem auf BlueSky, LinkedIn für Unternehmen und das aktuelle Trust Barometer von Edelman.

Wir freuen uns übrigens über Linkempfehlungen – als Kommentar hier im Blog, auf unseren Social-Media-Kanälen oder per E-Mail an redaktion@bvcm.org.

1. Was Unternehmen über LinkedIn wissen müssen

Swat.io hat einen umfangreichen Leitfaden zum Einsatz von LinkedIn für Unternehmen zusammengestellt. Darin erfährst Du, was Du für einen gelungenen Unternehmensauftritt auf LinkedIn brauchst.

Der Guide erklärt, wie Du ein gutes Business-Profil erstellst und optimierst. Außerdem bekommst Du einen Überblick über passende Content-Formate und Ideen für die Umsetzung. Nicht zu vergessen natürlich Community-Aufbau und -Pflege auf LinkedIn – auch diesem Thema widmet sich Swat.io.

Den Guide LinkedIn-Marketing-Strategie für Unternehmen findest Du bei Swat.io.

2. Das neue Twitter?

Bluesky ist in aller Munde. Das neue Netzwerk von Jack Dorsey (ja, der @jack, der einst auch Twitter gründete) ist noch in der Beta-Phase und Du kommst nur mit einem Einladungscode rein. Klar, dass da alle dabei sein wollen. t3n hat sich Bluesky ganz genau angeschaut.

Die Benutzeroberfläche von Bluesky sieht kaum anders aus als Twitter/X. Einige bekannte Funktionen wie z. B. Hashtags oder Direktnachrichten fehlen Bluesky noch. Dafür bietet das Netzwerk die Möglichkeit, Feeds auf Basis eigener Algorithmen zu erstellen. Diejenigen, denen die technischen Kenntnisse dafür fehlen, können Feeds anderer Nutzer*innen abonnieren. Die sogenannten Custom-Feeds können auch als Startansicht festgelegt werden. Außerdem ist der Umgangston auf Bluesky aktuell viel freundlicher als auf X.

Übrigens verfügt Bluesky bereits über Dashboards zur Account-Verwaltung. Bei Blueskydeck und Skydeck werden Erinnerungen an Tweetdeck wach.

Alles, was Du aktuell über Bluesky wissen musst, findest Du in der Bluesky-Analyse bei t3n.

Ein guter Überblick über den Funktionsumfang aktueller Microblogging-Alternativen zu X und warum X insbesondere für Medienschaffende immer noch relevant ist, hat Gabe Rivera in einer Infografik auf X zusammengefasst.

3. Orientierung bietet Dir die Social Media Map 2023

Hast Du noch den Überblick über die relevanten Social-Media-Plattformen, Tools und Programme? Orientierung bietet Dir die Social Media Map 2023 von Overdrive Interactive.

Die „Karte“ ist ein umfangreicher Linkbaum mit mehr als 660 Tools und Plattformen. Die Einteilung in verschiedene Kategorien bietet dabei eine gute Übersicht.

Marie-Christin Schindler hat sich die aktuelle Social Media Map genau angeschaut und verglichen, wie sich die Orientierungshilfe seit 2015 verändert hat: Social Media Map 2023: Orientierung im digitalen Raum

Die vollständige Social Media Map ist nach dem Download verfügbar. Sie ist ein gutes Arbeitsinstrument für alle, die sich schneller in der digitalen Welt zurechtfinden oder einen guten Überblick behalten wollen.

4. Vertrauen in Institutionen sinkt weiter

Die aktuellen Ergebnisse des Edelman-Trust-Barometers offenbaren, dass eine gesellschaftliche Spaltung vor allem durch Pessimismus sowie Misstrauen in deutsche Institutionen (Regierung, Medien, NGOs) vorangetrieben wird.

Weitere wichtige Ergebnisse der Studie sind:

Mehr Angst – am stärksten sorgen sich die Befragten um einen Arbeitsplatzverlust (80 %) und den Klimawandel (73 %)

– am stärksten sorgen sich die Befragten um einen Arbeitsplatzverlust (80 %) und den Klimawandel (73 %) Weniger sozialer Zusammenhalt – mehr als zwei Drittel beklagen mangelnden gegenseitigen Respekt

– mehr als zwei Drittel beklagen mangelnden gegenseitigen Respekt Ideologie wird zur Identität – durchschnittlich jede*r vierte Befragte mit einer starken Meinung zu gesellschaftlichen Themen lehnt ein gemeinsames Miteinander ab

– durchschnittlich jede*r vierte Befragte mit einer starken Meinung zu gesellschaftlichen Themen lehnt ein gemeinsames Miteinander ab Einkommenshöhe hat Auswirkungen auf Vertrauen – je höher das Einkommen, desto höher das Vertrauen in Institutionen

– je höher das Einkommen, desto höher das Vertrauen in Institutionen Hohe Erwartungen an die Wirtschaft – sie soll mehr Engagement bei gesellschaftlichen Herausforderungen zeigen, öffentlich Stellung zu wichtigen Themen (Mitarbeitende, Klimawandel, Wohlstandsgefälle) beziehen, mit der Regierung zusammenarbeiten und eine zuverlässige und vertrauenswürdige Informationsquelle sein

Das Edelman Trust Barometer gibt jedes Jahr einen Überblick über das allgemeine Stimmungsbild in Deutschland und weltweit. Damit bietet es Kommunikator*innen sowie Community und Social Media Manager*innen eine Orientierungshilfe zu den aktuellen Herausforderungen in der Kommunikationsarbeit.

Alle Ergebnisse und die Einordnung findest Du im Edelman Trust Barometer 2023.

5. Das war das #ccb23

Wir waren beim Community Camp 2023 in Berlin als Sponsor vor Ort. Das Barcamp für Community und Social Media Manager*innen sowie Fachkräfte der digitalen Kommunikation bringt alljährlich erfahrene Hasen, Unternehmensvertreter*innen und Branchen-Neulinge zusammen. Die großen Themen auf dem Community Camp waren in diesem Jahr das Community Management in unruhigen Zeiten und KI-Unterstützung. Natürlich durften auch viele Beispiele, Erfahrungsaustausch und der Blick in die Zukunft nicht fehlen.

Was alle, die nicht dabei waren, verpasst haben, kannst Du unter anderem auf LinkedIn bei Susann Kaulfuß, Antje Tomfohrde und Bianca Oertel nachlesen.Und wenn Du das Community Camp in diesem Jahr zwar verpasst hast, aber nächstes Jahr unbedingt dabei sein willst: Unter communitycamp.berlin erfährst Du rechtzeitig mehr. Und natürlich bei uns.

Das waren die fünf Links für diese Woche. Wie oben bereits geschrieben: Wir freuen uns über Rückmeldungen und Empfehlungen hier im Blog, auf unseren Social-Media-Kanälen LinkedIn und Mastodon oder per E-Mail an redaktion@bvcm.org.