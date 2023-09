Fünf am Freitag (KW 38/2023)

News sind out. Paywalls sind in. Das sind die Social-Media-News der Woche. Außerdem gibt es neue Daten zur Audionutzung in Deutschland und eine spannende Analyse zum Einsatz von Reels. Das und mehr liest Du in unseren Fünf am Freitag – und einen Bonustipp in eigener Sache gibt es auch.

1. Bye bye, Facebook News!

Meta schafft die Facebook News auch in Deutschland ab. Ab Dezember gehört der Facebook-News-Tab der Vergangenheit an.

Zugegeben: Aktuell sind nicht einmal drei Prozent aller Facebook-Inhalte Nachrichten. Die Zeiten, in denen Facebook noch Traffic-Garant für Verlage und Medienhäuser war, sind lange vorbei. Aus Sicht von Meta sind andere Bereiche ohnehin lukrativer.

Was heißt das für Publisher? Bereits geschlossene Verträge werden bis Dezember fortgeführt, es werden jedoch keine neuen Kooperationen eingegangen. News können allerdings bis auf Weiteres in verschiedenen Formaten auf Facebook-Seiten veröffentlicht werden.

Das ist nicht überall so: In Kanada blockiert Meta seit August sowohl auf Facebook als auch auf Instagram sämtliche Nachrichten-Inhalte. Der Hintergrund: Die kanadische Regierung möchte mittels eines neuen Mediengesetzes (Online News Act) die Bezahlung für Nachrichten-Links an Verlage durchsetzen – quasi ein kanadisches Leistungsschutzrecht. Meta möchte das natürlich nicht zahlen und blockiert deshalb alle Nachrichteninhalte.

Für Meta hatte das bisher kaum Konsequenten – für Publisher und Nutzende waren die Auswirkungen jedoch gravierend. Als im August Waldbrände in weiten Teilen Kanadas wüteten, fanden Nutzer*innen kaum noch verlässliche Informationen dazu in den Meta-Netzwerken.

Über das Aus der Facebook-News in Deutschland berichtet OnlineMarketing.de. Mehr über die Medien-Blockierung in Kanada liest Du bei Reuters (EN).

2. Hallo Twitter-Paywall!

Ehrlich, wir wollten in dieser Woche keine News zu Twitter … Verzeihung: X veröffentlichen. Wir haben unsere Rechnung allerdings ohne Elon Musk gemacht. Dieser kündigte Anfang der Woche an, gegen die „Bot-Armeen” vorgehen zu wollen. Und zwar mit einer kleinen Gebühr für die Nutzung der X-Plattform.

Interpretiert wurde das von vielen als: Jetzt soll X für alle Nutzer*innen kostenpflichtig werden. Aber heißt es das wirklich?

Dennis Horn und Gavin Karlmeier sind sich nicht sicher. In ihrem Podcast „Haken dran“ sprechen Sie über Musks Aussage und die Interpretationen. Außerdem interessant: Sie diskutieren, was gebührenpflichtige Plattformen generell bedeuten würden.

Ihr Fazit zu Paywalls in sozialen Medien:

Alle Nutzer*innen müssten sich so zwangsweise ausweisen. Das erschwert eine anonyme Nutzung, die zwar mitunter kritisch, aber für viele eben auch hilfreich sein kann

Umsatzeinbußen bei Werbung lassen sich so ausgleichen.

Die Monetarisierung von Nutzer*innen-Daten entfällt.

Außerdem sind sich Gavin Karlmeier und Dennis Horn einig, dass sowohl Meta als auch X gerade testen, ob bezahlte Accounts ein dauerhaftes Geschäftsmodell sind. Hier kannst Du die gesamte Haken-dran-Folge „The Wolf of Paywall Street“ anhören.

Für welche Social-Networks würdest Du zahlen?

3. Community Manager*innen sind Pressesprecher*innen

Tom Klein ist Koordinator Community Management des Hessischen Rundfunks und sagt im Interview mit dem SocialHub:)Mag:

„Community Manager*innen sind Pressesprecher*innen ihres Unternehmens.“

Sehr ausführlich gibt er Einblicke, wie Community Management beim HR gedacht und umgesetzt wird. Denn Kommunikation entwickelt sich und das bringt Herausforderungen mit sich.

Unsere Highlights aus dem Interview:

Wie Kommunikation in digitalen Räumen funktioniert, muss zwingend verstanden werden.

Community Management wird für eine große stumme Mehrheit gemacht: Es lesen mehr Menschen mit, als gedacht.

Community Manager*innen sprechen im Namen der Organisation, für die sie arbeiten.

Ziel sollte es sein, ein besseres Verständnis füreinander und damit bessere Diskurse zu entwickeln.

Diversität und Integration sind wichtig in Community-Management-Teams.

Einheitliche Moderationsrichtlinien sollten die Werte der Organisation widerspiegeln.

Community Management bringt Qualität, ist aber oft noch schwer in Messgrößen zu übersetzen.

Das gesamte Interview findest Du im aktuellen SocialHub:)Mag (#22). Die Ausgabe kannst Du Dir nach Eingabe Deiner E-Mail-Adresse herunterladen.

4. Reels für mehr Instagram-Reichweite

Wie geht Wachstum auf Instagram? Andreas Rickmann hat dafür 76 Accounts lokaler Medien analysiert. Er vergleicht unterschiedliche Strategien und fasst in seinem „Social Media Best Practice“-Newsletter zusammen, welche Maßnahmen besonders erfolgreich waren.

Die vier effektivsten Methoden für ein konstantes Wachstum auf Instagram sind:

Regelmäßige Reels

Postingfrequenz: Qualität statt Quantität

Hochkant-Kompetenz

Lokale Lagen als Wachstumstreiber

Andreas legt einen besonderen Blick auf Reels und untersucht, welche längerfristigen Auswirkungen der Einsatz des Formats bei Instagram hat. Die wichtigste Beobachtung: Ein erfolgreiches Reel sorgt auch nach Wochen noch für Reichweite und Interaktion.

Im „Social Media Best Practice“-Newsletter findest Du alle Details und ausführliche Informationen zu den Erfolgsmaßnahmen bei Instagram.

5. Deutsche mögen Audio-Content. Sehr.

Das ist das Ergebnis des diesjährigen Online-Audio-Monitors. Die Studie untersucht regelmäßig die Online-Audio-Nutzung und das Hörverhalten der deutschen Bevölkerung.

Aktuelle Ergebnisse sind:

Die Nutzungszahl von Online-Audio-Inhalten steigt auf 71 %.

Musikstreaming bleibt das beliebteste Angebot.

Webradio und Podcasts gewinnen Hörer*innen dazu.

Überwiegend junge Menschen zwischen 14 und 49 Jahren hören Podcasts.

Wissensformate sind beliebter als Unterhaltung.

Smartphones sind das beliebteste Gerät zum Hören (77 %).

Online-Audio-Inhalte werden größtenteils über Apps konsumiert.

Hier findest Du die gesamte Studie und eine umfangreiche Präsentation zum Online-Audio-Monitor.

Bonustipp der Woche: Montag ist ein neuer Themenstammtisch

Wir freuen uns auf Thomas Besmer von Hutter Consult. Er stellt uns das Creative Performance Framework vor und zeigt uns, wie wir damit Menschen erreichen, begeistern und überzeugen können. Mehr Details gibt es hier zum Themenstammtisch im September.

Wann: 25. September 2023, 19.00 Uhr

Wo: Online via Zoom

Hier kommst Du zur Anmeldung über Zoom.

