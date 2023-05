Ticketverlosung für den D2M Summit

Der D2M Summit gehört seit vielen Jahren zu den konstant wichtigen deutschsprachigen Veranstaltungen rund um digitale Kommunikation. Am 23. Mai steht die Online-Veranstaltung unter dem Titel „Content & Social Media Marketing im New Normal von Hate Speech, Desinformation & KI-basierten Inhalten“. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Kooperation mit dem BVCM. Die Kooperation setzt damit eine langjährige Tradition fort, die schon vielen BVCM-Mitgliedern die Teilnahme ermöglicht hat.

Das Programm der Veranstaltung gliedert sich in diesem Jahr in vier Blöcke (mehr unter shiftmarkom.de):

Digitale Kommunikation im Wandel – Wie disruptiv ist das Jahr 2023? Generative AI & die Veränderungen im Content Marketing Desinformation, Hate Speech & der Umgang damit in Social Media Von Reframing bis Haltung – Notwendigkeiten der neuen Kommunikationsrealität

15 Sprecher:innen stehen schon fest und das Programm füllt sich weiter. Neben Dr. Iris Heilmann (Palmer Hargreaves) und Carsten Rossi (Kammann Rossi) freuen wir uns u.a. auch auf Jan Warp (BCW Global) und Olaf Kopp (Aufgesang). Und besonders neugierig sind wir auf Sarah Sunderbrink (zooplus), die von den Erfahrungen mit ChatGPT für Social-Media-Teams berichten wird.

Aus den Reihen des BVCM wird auf jeden Fall Stefan Evertz (elbespace) mit dabei sein – im dritten Block, dessen Fokus auf Community Management ja besonders gut zum BVCM passt. Insgesamt also ein spannendes Programm, so dass wir uns freuen, sowohl extern als auch für Mitglieder Tickets verlosen zu können.

Externe Verlosung

Wer den Link zu diesem Artikel und der Verlosung bei Twitter oder bei LinkedIn teilt (jeweils mit Verlinkung der BVCM-LinkedIn-Seite bzw. des BVCM-Twitter-Accounts) oder hier im Blog kommentiert, nimmt an der Verlosung teil. Jede Teilnahme zählt einzeln. Wer also auf Twitter, LinkedIn und im Blog teilnimmt, landet dreimal im Lostopf.

Verlosung für BVCM-Mitglieder

Für BVCM-Mitglieder verlosen wir aktuell 10 Freitickets und haben zudem einen 15 % Rabattcode für weitere Interessent:innen und Pakete. Mehr dazu findet Ihr im Intranet (unter bvcm.tixxt.com).

Beide Verlosungen enden Montagabend (15. Mai) um Mitternacht. Am Dienstag werden wir dann die Gewinner benachrichtigen.

Bitte beachtet: Software-/Lösungsanbieter (Software-Unternehmen mit einer Softwarelösung im Themenfeld der Veranstaltung) sind von der Verlosung ausgeschlossen. Das gilt auch Mitarbeiter:innen solcher Anbieter. Und wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen.