Für den Nachwuchs im Community Management vergeben wir in diesem Jahr bereits zum dritten Mal das Nachwuchsstipendium „Community Manager*in“. Das Stipendium beinhaltet die Teilnahme an einer qualifizierten Weiterbildung sowie der BVCM-Zertifizierung.

Wir sehen als BVCM weiter einen Bedarf für ein spezialisiertes Angebot an Studiengängen und Weiterbildungsangeboten im Bereich Community Management in Deutschland. Gerade in den letzten Jahren beobachten wir mit der Zunahme an Hass und Hetze in den Kommentarspalten zudem eine steigende Nachfrage nach qualifizierten Community Manager*innen. Mit dem Stipendium möchten wir deshalb Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Hochschulen eine hochwertige Weiterbildung ermöglichen. Damit möchten wir sie für eine Community-Management-Karriere begeistern und natürlich auch darauf vorbereiten.

Das Stipendium richtet sich an Absolventinnen und Absolventen bis 33 Jahre, die in den letzten zwei Jahren ihr Studium abgeschlossen haben. Das Stipendium umfasst einen Teilnahmeplatz für den Zertifikatskurs „Community Manager*in“ der Community Academy im Wert von 2.677,50 EUR (Onlinekurs, 6 Tage in der Zeit vom 27.09. bis 27.10.2023) sowie die Teilnahme an der BCVM-Zertifizierung im Wert von 499 EUR.

Die Bewerbung für das Stipendium ist unkompliziert und dauert etwa eine Stunde. Hier geht es direkt zum Bewerbungsformular für das Nachwuchsstipendium. Alle Details und die Teilnahmebedingungen findet Ihr auf der Übersicht zum Nachwuchsstipendium.