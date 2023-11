Die BVCM-Studie 2023 ist da!

Es ist soweit: Heute präsentieren wir Euch die vierte BVCM-Studie und damit einen aktuellen Blick auf die Arbeitssituation, die Aufgaben und die Herausforderungen für Social Media und Community Manager*innen.

Seit der letzten Studie 2018 hat sich viel verändert – in der Branche, in der Gesellschaft, in der Welt. Deshalb werfen wir in dieser Studie erstmals auch einen Blick auf die Themen Hatespeech und Resilienz.

Und das sind nur einige der Themen, die Euch in der BVCM-Studie 2023 erwarten:

Wer sind Social Media und Community Management Professionals? Wir blicken auf Alter, Erfahrung, was sie begeistert und wo aktuell die Herausforderungen liegen.

Wie ist die Arbeitssituation – und was verdienen Professionals vom Einstiegslevel bis zur Bereichsleitung?

Was sind die wichtigsten Social-Media.Kanäle? Und wie sieht es aus für On-Domain und Corporate Communitys?

Wie steht es um die Strategie und ihre Umsetzung? Die Studie zeigt die wichtigsten Aufgaben, mit welchen Tools Professionals arbeiten, über wie viel Budget sie verfügen und wie sie den Erfolg von Maßnahmen messen.

Was sind die häufigsten Maßnahmen für den Umgang mit Hasskommentaren?

Wie ist der Bedarf und die Nutzung von Unterstützungsangeboten für mehr Resilienz?

Ein paar interessante Erkenntnisse aus der aktuellen Studie haben wir in einer Infografik für Euch zusammengefasst:

Infografik zur BVCM-Studie 2023. Zum Vergrößern bitte klicken.

Wir freuen uns, dass wir (Katja Evertz / Studienleitung & Stefan Evertz) mit der aktuellen Studie auf den Ergebnissen aus 2016 und 2018 aufbauen und so kontinuierliche Entwicklungen aufzeigen können. Unser besonderer Dank geht deshalb, stellvertretend für alle, die in der Vergangenheit an der BVCM-Studie mitgewirkt haben, an: Prof. Dr. David Wagner, Tanja Laub, Susanne Lämmer und Jan-Mathis Schnurr.

Danken möchten wir auch dem Expert*innen-Team, das uns bei der Entstehung der aktuellen Studie mit Impulsen und kritischen Fragen unterstützt hat. Danke an Lennart Crossley, Prof. Dr. Pia Sue Helferich, Stefanie Hindriksen, Vivian Pein, Ingo Sauer, Anna Carla Springob und Nicole Weißkopf! Und natürlich gilt unser Dank auch den mehr als 300 Menschen, die sich Zeit für die Fragen genommen haben, sowie unserem Kooperationspartner SocialHub.

Hier könnt Ihr die BVCM-Studie 2023 als PDF herunterladen.

Viel Spaß beim Lesen, Teilen und Diskutieren der Studie.

Hinweis: Die Studie ist nicht repräsentativ. Die Studienergebnisse können unter Nennung der Quelle frei verwendet werden (CC BY).