re:publica 2023 – Stammtisch, Meet-up und unsere Programmhighlights

Nächste Woche geht es nach Berlin. Denn dort findet vom 5. bis 7. Juni die re:publica statt, die schon seit Jahren zu den wichtigsten Konferenzen und Netzwerk-Events unserer Branche gehört.

Unsere Highlights: Wir treffen uns zum Berliner Community & Social Media Manager:innen Stammtisch am Montagabend und auf der re:publica zum Community- und Social-Media-Manager:innen Meet-up.

BVCM meets Berliner Community & Social Media Manager:innen Stammtisch

Wann: Montag, 5. Juni 2023, ab 17:30 Uhr

Wo: Birgit & Bier, Schleusenufer 3

Gemeinsam mit dem Berliner Community & Social Media Manager:innen Stammtisch treffen wir uns Montagabend zum Erfahrungsaustausch mit Pizza, Bier und anderen Getränken im Birgit & Bier. Hier kannst Du tolle Menschen aus der Branche treffen und über Communitys oder die Trends der Social-Media-Welt fachsimpeln. Der Stammtisch ist offen für alle.

Zum Event: Berliner Community & Social Media Manager:innen Stammtisch auf Facebook

Meet-up für Community und Social Media Manager:innen auf der re:publica 2023

Wann: Dienstag, 6. Juni 2023, 10.00 Uhr

Wo: Media Meet Up auf der re:publica

Wir Community und Social Media Manager:innen stellen uns täglich den Anfeindungen in den Kommentarspalten. Dazu haben wir nicht selten mit fehlenden Ressourcen und geringer Anerkennung zu kämpfen. Was können wir tun, um in diesem Umfeld stark zu bleiben? Genau das möchten wir mit Euch in der Session von Vivian Pein diskutieren. Der perfekte Start in den zweiten re:publica-Tag.

Mehr zur Session von Vivian Pein: Wie wir Community und Social Media Manager*in bei Sinnen bleiben

Weitere Highlights im re:publica-Programm

Die re:publica lebt vom Netzwerken und dem Austausch vor Ort. Doch natürlich bietet auch das Programm hochwertige Sessions. Wir haben das Programm durchsucht und folgende Sessions als Empfehlung für Euch herausgepickt:

Montag, 5. Juni 2023

#barrierefreiPosten – so gehts!, 12:30 Uhr, Festsaal

Barrierefreies Posten in Social Media wird immer noch von vielen unterschätzt. Wie das geht, zeigen Laura Marie Maaß, Christiane Maaß und Heiko Kunert in ihrer Session.

Joined Forces – Vernetzung gegen Hass und Desinformation, 16:15 Uhr, Meet Up Garten

Hannah Gleiß und Nadine Brömme laden alle zum Meet-up, die sich gegen Hass im Netz, Desinformation und für Vielfalt, Demokratie und konstruktive Diskurse einsetzen.

Wie Feedback zum Mehrwert wird // Formatentwicklung im Community Management der tagesschau, 17:30 Uhr, ARD Perspective Lab

Die tagesschau zeigt, wie man Social Media gekonnt einsetzt. Millionen folgen ihr für aktuelle News auf den verschiedenen Plattformen. Wie sich das Potenzial der tagesschau-Community noch besser einsetzen lässt, darüber sprechen Begüm Düzgün und Frida Kammerer.

Bonus-Tipp: Wie der Alltag als Community-Redakteur*in bei der tagesschau aussieht, berichten Frida Kammerer und Sebastien Martineau ab 18:45 Uhr in ihrer Session im Festsaal.

Dienstag, 6. Juni 2023

Mittwoch, 7. Juni 2023

Wahr oder Falsch? Erkenne Fake News!, 9:40 Uhr, Stage 5

Fake News gehören inzwischen zum Social-Media-Alltag. Und sie werden immer besser. Wie gut Du Falschinformationen erkennen kannst, findest Du im Fake-News-Quiz von Simon Sasse und Jannik Werner heraus.

Vom Tod in der Netzfamilie, 13:45 Uhr, Glashaus

Wie gehen wir damit um, dass Menschen sterben, die wir als Teil unserer Community kennengelernt haben? Jens Scholz, Nadia Zaboura und Susann Kabisch sprechen in ihrer Session über den Umgang mit dem Tod im Netz und schaffen einen Raum für das Erinnern und Gedenken.

Das Geschäft mit der Wut – und was wir dagegen tun können, 17:30 Uhr, Stage 2

Ingrid Brodnig erklärt in dieser Session, wie die Geschäftsmodelle der Social-Plattformen auf Wut aufgebaut sind – und wie wir diese Ausrichtung verändern und Plattformen demokratischer gestalten können.